Adrenalina di primavera nei parchi divertimento

(Di venerdì 29 marzo 2024) di Marina Santin Con l’arrivo delladisi preparano ad aprire i cancelli con tante novità per grandi e piccini. A Mirabililandia è iniziato ieri il lungo weekend pasquale. Al debutto, in esclusiva, il nuovo spettacolo, che celebra i 20 anni del Winx Club, ’Forever Winx-The Musical’, con le mitiche fatine Bloom, Stella, Flora, Musa, Tcna e Aisha. Ad attendere i più piccoli, i meet & greet con i personaggi Nickelodeon (da SpongeBob SquarePants alle Teenage Mutant Ninja Turtles), mentre chi è a caccia momenti adrenalinici, potrà scegliere tra le attrazioni da Guinness dei Primati come iSpeed, Katun e Divertical, le atmosfere cowboy della Far West Valley, l’horror di The Walking Dead, le ambientazioni di Dinoland, il rombo dei motori al Ducati World e il paradiso kids Bimbopoli. Inoltre, dal 15 giugno ...