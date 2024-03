Addio al piccolo Diego | supertifoso della Reggiana Il padre | “E’ un’ingiustizia”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Reggio Emilia, 29 marzo 2024 – Quando succedono cose come questa, si grida alla vita ingiusta. Probabilmente è così, ma ben poco consola. E allora il modo migliore per ricordare ilZancanella, 7 anni, scomparso giovedì dopo una lunga lotta contro una malattia cerebrale diagnosticata a marzo 2023, è quello scelto dalStefano, in una struggente lettera di commiato. “Mi mancherai tantissimo Dieghito – scrive tra l'altro il- Chissà dove sei andato, chi ci sarà a proteggerti adesso, perché eri un bambino buono e tenero e quindi andavi protetto dai malvagi. Spero non sia un posto buio, tu avevi paura del buio. Equello che ti è successo: maledetto glioblastoma: che il mondo possa trovare una cura per sconfiggerti per impedirti di portare via bambini innocenti. Non ...