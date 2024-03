Acerbi si difende | “Mai stato razzista | con Juan Jesus parola malintesa”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Francesco, dopo l’assoluzione, torna a parlare negando ogni accusa di razzismo versoe spiegando il fraintendimento. Francescorompe finalmente il silenzio dopo l’assoluzione dalle accuse di insulti razzisti adel Napoli. In un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, il difensore dell’Inter prova a fare chiarezza sulla vicenda che lo ha visto protagonista suo malgrado. “Non sono mainega con fermezza ogni addebito di razzismo: “Non sono mai. Il mio idolo era George Weah, uno dei primi a chiamarmi quando mi fu trovato un tumore“. Parole che vogliono sottolineare la sua estraneità a qualsiasi forma di ...

Continua la battaglia anti razzismo del Napoli . Anche oggi, all'indomani della sentenza per il caso Juan Jesus - Acerbi , il club azzurro ha ribadito la voglia di non sposare più iniziative... (ilmattino)

Mario Mattioli non crede alla colpevolezza di Francesco Acerbi , anzi fa una richiesta specifica al Napoli e a Juan Jesus su TMW Radio. RICHIESTA – Mattioli prende una posizione chiara: «Credo che ... (inter-news)

Pres. Lega su Acerbi-Juan Jesus: "Le reazioni del Napoli e del giocatore sono comprensibili" - Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato al termine del Consiglio Federale circa l'assoluzione di Acerbi nella querelle con Juan Jesus ...tuttonapoli

Amelia difende Acerbi: “Lo conosco e non è razzista! E’ stata una cosa di campo…” - L’ex portiere Marco Amelia è intervenuto in diretta su TvPlay: “La decisione del Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus Credo Acerbi non sia razzista, lo conosco e penso questo. Credo sia stata ...tuttonapoli

Inter, nuove accuse contro Acerbi: “Ha ammesso le proprie colpe” - In queste ore sono emerse nuove accuse nei confronti di Francesco Acerbi, finito nel mirino dopo il caso avvenuto con Juan Jesus.calcioinpillole