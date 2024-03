Acerbi si difende e rifiuta la gogna mediatica | colpisce un passaggio

(Di venerdì 29 marzo 2024)ha rotto il silenzio sul caso Juan Jesus e lo ha fatto ribadendo la sua estraneità al presunto contenuto razzista della frase rivolta al difensore brasiliano nel corso di Inter-Napoli. Il difensore nerazzurro prova are la sua immagine, tirando in ballo tutto ciò che viene detto in campo e che spesso rimane lì. Si dice ferito dallache ha coinvolto anche la sua famiglia e le sue figlie e rivendica la possibilità di poter festeggiare lo scudetto, se e quando arriverà, a testa alta ADESSO BASTA – Francescoha rotto il silenzio dopo il caso Juan Jesus, terminato con l’assoluzione del Giudice Sportivo per insufficienza di prove riguardo al presunto insulto razzista rivolto al difensore del Napoli. L’ex Lazio, pur dichiarandosi molto dispiaciuto per il collega e per la ...

