Acerbi | Malagò | «Se commentiamo le sentenze qui salta tutto Un’istituzione non deve essere né guelfa né ghibellina»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 29 marzo 2024) Anche il presidente del Coniha espresso un commento sul caso. Il difensore dell’Inter è stato assolto dal giudice sportivo dalle accuse di razzismo verso Juan Jesus durante Inter-Napoli. Ieri i commenti di Gravina, Casini e Marotta al termine del consiglio federale. Il presidente del Coni non ha voluto commentare nello specifico la sentenza.: «Cosa c’è di più sbagliato di un dirigente che entra nel merito della sentenza?» Le parole dia Umbria Tv: «? Cosa c’è di più sbagliato di un dirigente che entra nel merito della sentenza? Poi, a me è successo in questi anni tante volte, situazioni legate al Collegio di Garanzia o situazioni legate al doping che onestamente nella mia testa o nel mio cuore non condividevo. Non ho mai commentato una sentenza, sennò qui ...