Accesso negato a bimba affetta da sindrome di Down | condannata la ludoteca

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della consigliera comunale di Cava de’ Tirreni e presidente della Commissione Pari Opportunità, Filomena Avagliano. La decisione del Tribunale di Nocera Inferiore della I° Sezione Civile del 28 marzo scorso pone fine ad un procedimento iniziato nell’estate del 2017 dopo un increscioso, ingiusto e grave fatto che ha interessato una minore M.C.dall’anomalia cromosomica delladi. Si tratta della decisione a seguito di una condotta discriminatoria posta in essere da unadi Cava de’ Tirreni in danno di unain ragione del diniego opposto alla minore di poter giocare insieme a tutti gli altri bambini semplicemente per la sua condizione di disabilità. Per tale ragione i genitori ricorrevano in ...