A Pisa l' esercitazione dei Vigili del fuoco nella gestione delle emergenze

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il Comandodeldinei giorni dal 25 al 28 marzo è stato protagonista del 1st Testing Exercise del progetto co-finanziato dalla Commissione Europea, Meccanismo Europeo di Protezione Civile, OVERC.O.M.E. acronimo di Cross- border cOopertation in Managing Emergency (cooperazione transfrontaliera per la). Il progetto nasce da un partneriato strategico di utilizzatori finali italiani e francesi:del(CNVVF), Dipartimento di Incendio e Soccorso dell’Alta Savoia (SDIS73) oltre all’Istituto Internazionale CBRN (ICI), basato in Belgio e specializzato in ambito NBCR-E (Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico e/o Esplosivo) che annovera esperti nel settore militare e civile. Durante queste giornate è ...