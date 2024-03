A Miami si rivede il vero Sinner | Jannik seppellisce Medvedev e va in finale

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 – Un anno dopo siamo ancora tutti qui. A cinque fusi di distanza dall’Italia si rigioca uno dei giri di boa della carriera di. Esi prende la rivincita: 6-1, 6-2. L’ultima sconfitta contro il russorisale proprio alladidella passata stagione. Poi è iniziata la rivoluzione, profonda nel carattere e nel gioco dopo il chiacchierato cambio di coach e l’arrivo della premiata ditta Vagnozzi-Cahill. Ed è già la super sfida del 2024 quella fra l’azzurro eroe Davis e Daniil il terribile, già regolato in 5 set nel giorno del trionfo Slam. Partite che hanno dimostrato come la distanza fra il numero 3 e il 4 del mondo sia davminima, giocata sul filo dei dettagli. Della serie che i match si ...

