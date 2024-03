A marzo l’inflazione risale al +1 | 3% ma scendono i prezzi del carrello della spesa Confcommercio | quadro confortante

(Di venerdì 29 marzo 2024) A, arrivando al +1,3% sull’anno e registrando una crescita – pur “moderata” – rispetto al +0,8% del mese precedente; intanto però, ilfrena, rallentando fino ad attestarsi al +3%. E’ la fotografia scattata dall’Istat nella stima preliminare diffusa questa mattina, che agita i consumatori. “E’ un segnale preoccupante”, dice infatti il Codacons, mentre l’Unc denuncia rincari per le famiglie fino a 400 euro all’anno. Marassicura: “Era un dato largamente atteso, non deve destare allarmi”. Secondo l’Istituto, questa nuova spinta del tasso d’inflazione – a cui si accompagnadi fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, al +2,4% – si deve principalmente alla ...

