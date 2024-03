A che ora inizia la Via Crucis 2024 con Papa Francesco | l’orario della diretta su Rai 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 29 marzo 2024) A che orala Viaconin programma oggi, Venerdì Santo, 29 marzo? La celebrazione va in onda instasera su Rai 1 a partire dalle ore 21. La processione con la Croce segue la tradizione svolgendosi di Venerdì Santo e viene trasmessa in mondovisione attraverso il canale principaletv di Stato. Come da tradizione, la celebrazione si terrà al Colosseo. Ora che abbiamo scoperto a che orala celebrazione, possiamo spiegarvi dove e come seguirla inin TV e in streaming. In tv e live streaming La Viaconviene trasmessa, come di consueto, intv su Rai 1. Il primo ...