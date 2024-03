A Caggiano riattivata la viabilità sul ponte Massa Vetere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRipristinata a, nel Salernitano, la circolazione lungo il’, tra il km 8,351 ed il km 9,795, lungo la strada statale 19TER “Dorsale Aulettese” . A comunicarlo è Anas che in una nota stampa sottolinea “il rispetto degli impegni assunti da Anas di restituire al territorio la percorribilità dell’intera statale, agevolando gli spostamenti delle festività pasquali”. La riapertura del’ si aggiunge a quella avvenuta ieri del viadotto ‘Acquarulo’, sempre nel Salernitano, a Ceraso, sulla SS18VAR “Cilentana”. “Siamo più che soddisfatti – dice Modesto Lamattina sindaco di– della celerità in cui sono stati portati a termine i lavori. Per ladei ...