4 cose che devi sapere sugli attacchi informatici nel settore sanitario

C’è chi, in Gran Bretagna, è sicuro: il nuovo James Bond è lui. Manca solo la firma. E l’annuncio ufficiale. Da qualche giorno nel mondo del cinema non si parla d’altro: Barbara Broccoli ha ... (amica)

Fa discutere la decisione dell’Onu di nominare l’Arabia Saudita guida della CSW, la Commissione sullo status delle donne. Una scelta al quanto «paradossale» per tutti coloro che non possono fare a ... (iodonna)

Il cda in scadenza, il rebus delle nomine, palinsesti da approvare, l’attesa per le elezioni Europee e grane interne da affrontare con il contratto in scadenza di Amadeus. Nei prossimi mesi, prima ... (ilfattoquotidiano)

I 6 paesi più turistici in Italia: ci sei mai stato - Con una varietà di destinazioni che spaziano dalle città d'arte mondialmente famose alle piccole perle incastonate lungo la costa, l'Italia continua ad attirare turisti e viaggiatori da ogni parte del ...idealista

Israele, ex generale Avivi: "Hamas pericolo anche per Italia, operazione Rafah inevitabile" - Un momento molto complicato per Israele sul piano delle relazioni internazionali. "Per prima cosa è importante dire che non c'è una carestia a Gaza, c'è un continuo arrivo di aiuti umanitari, sia via ...adnkronos

Cosa sono i tumori al cuore e qual è quello che ha colpito Flavio Briatore - Cosa sono i tumori al cuore e qual è quello che ha colpito Flavio Briatore. L'imprenditore è stato operato e sta bene ...unita