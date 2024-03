26enne si lancia da un ponte | volo mostruoso | è gravissimo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un tragico evento ha scosso la comunità di Aprilia, nella provincia di Latina, questa mattina, venerdì 29 marzo. Un giovane di ventisei anni si èto daldi Mortarelli, precipitando sulla sottostante via Pontina. Il ragazzo, soccorso immediatamente grazie all’intervento di un’eliambulanza, è ora ricoverato in ospedale con gravi traumi. Le circostanze dell’accaduto portano a credere che il ventiseienne abbia compiuto il gesto estremo con l’intento di togliersi la vita. Testimoni oculari, tra cui numerosi automobilisti di passaggio, hanno assistito inermi alla caduta del giovane e hanno tempestivamente allertato il Numero Unico delle Emergenze 112, prestando i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari. I soccorritori, giunti sul posto in brevissimo tempo, hanno valutato le condizioni critiche del ragazzo e hanno deciso per il suo ...