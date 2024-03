Zuncheddu | risarcimento di 30 mila euro dopo 32 anni in carcere da innocente

(Di giovedì 28 marzo 2024) Beniamino, 59, verrà risarcito dallo Stato con 30per aver trascorso 32in celle piccole e sovraffollate. Questa la somma riconosciuta dal tribunale di Sorveglianza di Cagliari all’ex allevatore rimasto tutto quel tempo indaessere stato condannato per un triplice omicidio del 1991, in quella che fu definita la strage di Cuili is Coccus a Sinnai, in Sardegna, in cui furono uccisi tre pastori. Zuccheddu venne poi assolto e rimesso in libertà dai giudici della Corte d’appello di Roma al termine del processo di revisione. Il legale attende le motivazioni della sentenza per chiedere un ulterioreper ingiusta detenzione. Il 59enne allevatore di Burcei aveva presentato una ...

