Zoro | “Acerbi avrebbe dovuto ammettere l’errore La sentenza…”

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’ex difensore del Messina, Marc André, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di 1 Station Radio del caso-Juan Jesus: “Quando è successo l’episodio diavevo detto di non voler parlare. Avevo rifiutato tante interviste. Ero convinto che non si sarebbe fatto nulla. Dopo la sentenza di ieri, però, dire qualcosa è davvero importante. Mi dispiace che, ogni volta che succede qualcosa del genere, nessuno prende i provvedimenti giusti. È qualcosa che non dà onore al calcio italiano”. Poicontinua in maniera generica sul razzismo e i suoi ultimi episodi nel massimo campionato italiano: “Prima erano i tifosi, adesso i giocatori. Dispiace vedere un calciatore di livello dire cose così spiacevoli. Sono episodi che ledono l’immagine del calcio italiano. Perchénon è stato ...

Buffon: "Razzismo Importante è che quando si sbaglia lo si faccia in buona fede" - Gigi Buffon è stato ospite ieri sera a Stasera c'è Cattelan. Tra gli argomenti trattati durante la serata anche il caso Acerbi-Juan Jesus e in generale ...tuttonapoli