Zoff parla dei ‘portieri’ E se Caprile andrà al Napoli…

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il grande Dino, ex portiere (anche del Napoli) e campione del mondo nel 1982, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Goal’. “I portieri italiani stanno andando bene e ci siamo rimessi in carreggiata sotto questo aspetto. Prima c’era un po’ di carenza di buoni portieri, ora si pensa a giocare più coi piedi che con le mani”.non è uno legato ai nuovi sistemi… “Non sono uno legato ai nuovi sistemi, ma la dote migliore di un portiere dev’essere quella di adoperare bene con le mani. Calzona tra nazionale e club? Il lavoro da c.t. è sulla bocca di tutti e non può accontentare tutti (ride ndr.)”. Calzona tra il Napoli e la Slovacchia L’allenatore di club dà un contributo ben chiaro delle proprie idee, mentre chi allena una nazionale sceglie il meglio. ...