“Zirkzee? Va bene | ma ad una condizione” | Milan | il parere di Sacchi

Thiago Motta gongola nel post partita della sfida stravinta per 2-0 dal suo Bologna contro la Fiorentina e valida per il recupero della giornata... (calciomercato)

Milan, senti Sacchi: 'Ecco l'attaccante che serve a Pioli dopo Giroud' - Arrigo Sacchi dice la sua sul mercato del Milan. L`ex allenatore rossonero scrive sulla Gazzetta dello Sport: `Il club sta sicuramente già gettando le fondamenta.calciomercato

Calciomercato Milan, super colpo dalla Francia: costa 40 milioni - Il Milan guarda nel campionato di Ligue 1. La società rossonera ha messo nel mirino un nuovo obiettivo di mercato.spaziomilan

GAZZETTA, Gila per la panchina ma la strada è in salita - La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli allenatori più in voga per il futuro della panchina viola. Uno è Alberto Gilardino, vecchia conoscenza di Firenze dove ha giocato dal 2008 ...firenzeviola