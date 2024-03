Zerocalcare in aula a Budapest per Ilaria Salis | «Il tribunale presidiato da neonazisti»

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ancheera presente oggi a, per la seconda udienza del processo a carico di, la 39enne da 13 mesi in carcere acon l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra. Il fumettista romano – che su Internazionale sta raccontando la vicenda processuale die di altri antifascisti accusati in Ungheria nella rubrica dal titolo Questa notte non sarà breve – ha fatto sapere al Corriere della Sera di aver ricevuto minacce da parte di alcuni estremisti di estrema destra presenti a. «L’ingresso deleradaiche filmavano e fotografavano tutti quelli che arrivavano, con telefonini e telecamere», spiega. ...

Ilaria Salis resta in carcere, Schlein: “Schiaffo irricevibile. Giorgia Meloni reagisca subito” - Le reazioni politiche alla decisione dei giudici ungheresi di non concedere i domicialiari alla nostra connazionale ...quotidiano

Ilaria Salis non andrà agli arresti domiciliari e resterà in carcere a Budapest: la reazione del padre in aula - Negati gli arresti domiciliari a Ilaria Salis, resterà in carcere a Budapest dopo la richiesta degli avvocati respinta dal giudice: la reazione del padre Roberto ...notizie.virgilio

Ilaria Salis resta in carcere, negati i domiciliari per “pericolo di fuga”. Di nuovo in catene al processo - Ilaria Salis resterà in cella. La trentanovenne insegnante italiana comparsa in aula questa mattina per la seconda udienza del processo ...ilriformista