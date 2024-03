Zenubbia | due carriere e poi l’addio alla piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ventiquattro anni e sembra un secolo: aveva ben impressionato laal suo esordio per la carriera del 2 luglio 2000, quando difendeva i colori della Torre quando, dopo la caduta di Bonito, riuscì a contrastare per almeno un giro l’accorta corsa di Trecciolino nell’Istrice. Ecco, cavsaura classe 1995, di Lucia Toto che ha corso due. Una corsa davvero interessante al suo esordio: una partenza bruciante, il bel inserimento fra i primi, la caparbietà di lottare e recuperare metri dopo essere diventata da scossa una vera e propria mina vagante. Viene nuovamente scelta per la carriera di Provenzano del 2 luglio 2001: va in sorteTartuca che l’affida a Bighino, in una corsa sicuramente con un occhiorivale Chiocciola, che si trova al quarto posto con ...