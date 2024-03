Zalgiris-Olimpia Milano in tv | programma | orario e diretta Eurolega 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 32^ giornata dell’di. La regular season sta volgendo al termine, con le ultime tre partite che assegneranno gli ultimissimi verdetti. In particolare, questo testa a testa dirà molto in ottica play-in, posizione faticosamente raggiunta dai meneghini dopo le strepitose vittorie ottenute la scorsa settimana contro Monaco e Fenerbahce. L’obiettivo degli uomini di coach Messina è quello di evitare di sprecare questo sforzo, a partire da questa trasferta complicatissima: i lituani, infatti, hanno vinto entrambe le partite giocate in casa la scorsa settimana, e ha la possibilità di agganciare in classifica ...