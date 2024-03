WWE | Seppellita l’ascia di guerra tra CM Punk e Seth Rollins? I dettagli

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 28 marzo 2024) Secondo un report di PWTorch, sembra essere stata “ditra CM, protagonisti di uno dei segmenti più divertenti e riusciti dell’ultimo episodio di Raw insieme a Drew McIntyre. Nonostante i “problemi” del passato, secondo le ultime indiscrezioni i due avrebbero lavorato tranquillamente insieme nelle ultime settimane, “andando d’accordo come non mai” nella preparazione del segmento di lunedì. Una situazione sicuramente rassicurante per i fan di entrambi, visti i precedenti soprattutto del Best in the World. I due, come ben sapete, hanno avuto più di qualche alterco in passato e certe dichiarazioni (soprattutto del Visionary) avrebbero potuto minare una possibile faida tra i due (che probabilmente avrà luogo una volta che ...