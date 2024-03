WWE | Il 3 aprile verrà inaugurato il nuovo Speed Champion

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 28 marzo 2024) Con un annuncio fatto direttamente sul proprio profilo X, la WWE ha reso nota la nascita di untitolo. A partire dal 3andrà in onda in esclusiva sul social network X il programma WWE. Per inaugurare lo spettacolo ci sarà un torneo con ogni incontro della durata di tre minuti e il vincitore assoluto sarà ilWWE. EVERY SECOND COUNTS @WWEGraves is here to introduce #WWE! Your favorite Superstars will go head-to-head in 3 minute matches, where the WWEship is the ultimate prize.#WWEpremieres April 3rd, exclusively on @X! pic.twitter.com/JTx2o9CNBi— WWE (@WWE) March 27, 2024 Al momento non sono ancora noti i nomi dei partecipanti, ma restate ...