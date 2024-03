Wolff racconta il momento in cui Hamilton gli ha detto della Ferrari | “Mi ha chiamato per un caffè”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Totohato del giorno in cui Lewisgli ha svelato di aver firmato con laa partire dal 2025. Il team principal del team tedesco non dimentica quel: "Mi haper un caffè".

Wolff: “Verstappen in Mercedes Prima o poi succederà. Hamilton Il rosso non gli dona” - Credo però che il nostro rapporto si dovrà concretizzare a un certo punto, anche se non so quando. Poi Wolff ha proseguito raccontando del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, che si concretizzerà ...tag24

F1, Toto Wolff: "Verstappen in Mercedes Prima o poi succederà" - L'instabilità delle ultime settimane in casa Red Bull ha alimentato le voci sul futuro di Verstappen. La Mercedes prova a inserirsi e il team principal Wolff dice apertamente a Fox Sports Australia: " ...sport.sky

F1 | Wolff duro: “Siamo distanti. Difficile essere ottimista” - Toto Wolff non ha nascosto il suo disappunto al termine del GP d'Australia per le deludenti performance mostrate ancora una volta dalla W15. Il Team Principal ha fatto capire che è difficile essere ot ...msn