William | la notizia del cancro di Kate aiuta a ricostruire le sue ultime settimane

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ladeldella principessaMiddleton metterà a dura prova il principe. I media britannici hanno definito questa come “la prova più dura” per l’erede al trono. Il futuro re, che da ragazzo ha pianto la morte della madre Lady Diana, adesso deve affrontare la malattia della moglie. Come affermato dalla principessa del Galles nel suo messaggio, la priorità per entrambi è rappresentata dai tre figli. Quando il 22 marzoMiddleton ha rivelato di essere in cura contro il, lesono apparse improvvisamente chiare al pubblico. Il silenzio di Kensington Palace, la privacy assoluta sui dettagli e gli “strani” cambi di programma del principe: tutto ha avuto senso. Gli esperti avevano già ...