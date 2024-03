Voragine a Roma | lesioni strutturali anche a una palazzina | evacuati gli appartamenti

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nuovi aggiornamenti dallagigantesca che si è aperta nel quartiere Quadraro di: dannia una: dannia una– Ilcorrieredellacitta.comNuovi aggiornamenti arrivano dallache si è aperta a. L’episodio, avvenuto nel quartiere Quadraro e che ha danneggiato gravemente due auto, rischia di aver provocato ulteriori danni. Su via Attilio Labeone, i riscontri dei Vigili del Fuoco hanno riscontrato gravissimia unanelle vicinanze della. Al momento, decine di famiglie sarebbero state evacuate per sicurezza. In aggiornamento su Il Corriere della Città.

