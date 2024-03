Volley | l’Italia ha il problema dell’opposto di riserva L’opzione Rychlicki sarebbe servita | Bovolenta in A2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ieri sera si sono chiusi i quarti di finale dei play-off scudetto ed è già tempo di pensare alla Nazionale a quattro mesi esatti dall’avvio dei Giochi olimpici.deve ancora formalizzare una qualificazione a Parigi che arriverà strada facendo in Nations League e l’attenzione è tutta rivolta al torneo olimpico dove gli azzurri arriveranno come campioni del mondo e vice-campioni europei in carica e una delle squadre da battere. Ildella squadra di Fefè De Giorgi è rimasto quello della penuria di opposti di ruolo nel campionato italiano. L’infortunio di Yuri Romanò che lo ha tenuto ai box un paio di mesi ha fatto accendere l’allarme rosso in casa azzurra. Allarme rientrato ma Romanò ha fatto fatica a tornare sui suoi livelli abituali dopo i problemi di natura fisica avuti negli ultimi mesi del 2023. Si è rivisto su buoni livelli proprio ...