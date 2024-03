Vino | la crisi del clima minaccia di farlo scomparire

Non mi sorprende la crisi italiana e mondiale del vino , in particolare del rosso. Mi sorprenderebbe molto il contrario, un boom di vendite. Perché sarebbe incoerente con le tendenze dell’epoca. Amici ... (ilfoglio)

Prima regola del gioco: «Tutto è in vendita. È solo una questione di prezzo». Non sorprenderà, quindi, che in un periodo delicato come questo, il mondo vitivinicolo sia in particolare fermento. Calo ... (gamberorosso)