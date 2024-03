Villongo | anziana truffata da finti carabinieri per 60mila euro | come funziona il trucco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ormai sembra diventato un copione che si ripete. A volte con successo, purtroppo, in altri casi, fortunatamente, la vittima riesce a smascherarli mettendo in fuga i truffatori. Parliamo di raggiri ai danni di persone anziane, le più deboli e vulnerabili. Il copione che ricorre frequentemente è quello deiche telefonano alla vittima, precedentemente individuata, per dirle cosa? Che il figlio o la figlia, dipende (il soggetto può variare di volta in volta) ha avuto un incidente stradale e che servono dei contanti per pagare le spese legali del figlio a sua volta finito nei guai proprio per aver causato l’incidente stradale. È successo mercoledì a, in provincia di Bergamo. Per quel che si sa nel mirino dei truffatori è finita una pensionata 88enne. Anche con lei i...