Vietnam | incontro tra diplomatici per discutere di una cooperazione con l’Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il console generale italiano a Ho Chi Minh City, Enrico Padula, ha incontrato venerdì Nguyen Thuc Hien, vicepresidente del comitato del popolo di Can Tho, nel delta del Mekong, pervarie opportunità di, con particolare attenzione all’agricoltura resiliente al clima, come riferito daNews. La provinciaita sta infatti sviluppando attivamente l’agricoltura hi-tech attraverso l’aumento degli investimenti nelle infrastrutture tecniche, la formazione di operai agricoli specializzati e l’ampliamento dei partenariati di ricerca con istituti nazionali e internazionali. La protezione dell’ambiente dai danni causati dal cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile sono, come ha sottolineato Hien, una priorità per il delta del Mekong. Padula, che ha riconosciuto Can Tho come un partner ...