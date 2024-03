VIDEO Ucciso un mese fa | le immagini choc in rete

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna macchina che si ferma, due uomini che le girano intorno correndo, uno dei due che si accascia e, l’altro, freddo, che gli punta la pistola alla testa e spara per finirlo: sono le fasi di un agguato di camorra avvenuto la sera dello scorso 7 febbraio a Torre Annunziata riprese da unacamera di sorveglianza e finite ora in. A pubblicare ledell’agguato mortale, avvenuto nel centralissimo Corso Umberto, è anche il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale ilè stato segnalato da alcune persone dopo che ha cominciato a circolare ine sulle chat. Borrelli ha fatto avere il filmato alle forze dell’ordine. Nel, che dura 25 secondi, si vede la vittima, il pregiudicato 24enne ...

Una telecamera di sorveglianza ha ripreso l'omicidio del 24enne, ammazzato a febbraio a Torre Annunziata (Napoli); sarebbe stato ucciso per un furto al clan.Continua a leggere (fanpage)

Il VIDEO dello struzzo in Corea del Sud che corre tra le auto a Seongnam dopo essere scappato dallo zoo - Il VIDEO di Tadori, lo struzzo scappato dallo zoo a Seongnam, in Corea del Sud: ha corso per un'ora tra le auto prima di essere catturato e riportato indietro ...notizie.virgilio

VIDEO choc dell'omicidio Fontana: il killer lo rincorre e lo finisce - Sta diventando virale sul web un VIDEO pubblicato dal deputato Francesco Borrelli che ritrarrebbe l'assassinio avvenuto il 7 febbraio a Torre Annunziata ...napolitoday

Storia di Waffo, sopravvissuto a un naufragio: “Era mio figlio quel piccoletto Ucciso dalle guardie tunisine” - Sua moglie e il loro bambino sono annegati quando la barchetta è stata speronata dalla Guardia nazionale tunisina e si è ribaltata ...unita