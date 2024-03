Vicaria | rintracciato dalla Polizia di Stato Dovrà scontare 8 mesi di reclusione

(Di giovedì 28 marzo 2024) per reati contro il patrimonio Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Decumani hanno eseguito, nei confronti di un 32enne napoletano, un provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso 19 marzoProcura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Il predettoespiare la pena di 8diper reati contro il patrimonio commessi a Napoli nel 2012. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Ruba un’auto, ma resta imbottigliato nel traffico: ladro 46enne arrestato a Napoli - L'uomo è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato nella zona della Stazione Centrale ...fanpage

Picchia la compagna e la minaccia di morte: arrestato 44enne al centro storico - I poliziotti hanno rintracciato l’indagato, un 44enne algerino con precedenti, e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia.internapoli

Le urla di una donna attirano i passanti in centro: "Vi prego, aiutatemi" - Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, a seguito di una segnalazione arrivata alla sala operativa, sono intervenuti in zona centro storico per una lite in famiglia. I poliziotti so ...napolitoday