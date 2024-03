Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024) NOT 28.03.24 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 MILANO NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA NODO A 24TERAMO E DIRAMAZIONESUD DIREZIONE NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA COLOMBO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA ETERAMO SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA ALTEZZA TOR CERVRA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA MENTRE SULLA PONTINA VECCHIA UN INCIDENTE RALLENYTA IL TRAFFICO ALTEZZA VIA NAZZARENO STRAMPELLI NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral