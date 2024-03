(Di giovedì 28 marzo 2024) La viabilità nel centro di Roma cambia in occasione della ViaaldelSanto, in programma dalle ore 21 con Papa Francesco: ecco tutte lee i busil 29

Santarcangelo sarà ’invasa’ da migliaia di giovani, in occasione della Via crucis . Sono attesi 5mila ragazzi per le due processioni in città, organizzate da Gioventù studentesca e dall’Azione ... (ilrestodelcarlino)

Per la prima volta da quando è pontefice saranno lette, durante la liturgia, meditazioni scritte proprio da Bergoglio, ma c'è ansia per le sue condizioni di salute.Continua a leggere (fanpage)

Via Crucis al Colosseo 2024: orari, strade chiuse e bus deviati venerdì 29 marzo - La viabilità nel centro di Roma cambia in occasione della Via Crucis al Colosseo del Venerdì Santo, in programma dalle ore 21 con Papa Francesco: ecco ...fanpage

Pasqua e triduo pasquale, 10 cose da sapere su giovedì santo, Lavanda dei piedi, Ultima Cena, Via Crucis - Il Triduo Pasquale, con i suoi riti e celebrazioni, costituisce per i cristiani il cuore della liturgia come memoriale della Passione, morte e Risurrezione di Cristo, che è il culmine di tutto l’anno ...corriere

Lamezia, al via celebrazioni del Triduo Pasquale: si rinnova anche processione dei “Mistiari” - Lamezia Terme – Inizia oggi, Giovedì Santo, il triduo Pasquale. Giornate intense e ricche di fede e spiritualità tra riti e usanze di una tradizione che si rinnova. Se nella giornata odierna in Catted ...lametino