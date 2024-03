Via Casilina si rifà il look | in chiusura gli interventi di riqualificazione – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 marzo 2024 – Lavori di manutenzione straordinaria di via: sopralluogo del sindaco Gualtieri e dell’assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini. Inglididel tratto tra via Placido Zurla e piazza del Pigneto. “I lavori si sono svolti soprattutto di notte – spiega il sindaco – per non incidere troppo negativamente sulla viabilità. Il manto stradale è stato riqualificato fino a 10 cm di profondità, per garantire una durata più lunga di tenuta dell’asfalto. Sono stati effettuatianche sui marciapiedi, che erano in pessime condizioni e caditoie, con sfalcio del verde e sarà rifatta la segnaletica orizzontale. Ci siamo dati l’ambizioso obiettivo di riqualificare tutti gli 800 chilometri di viabilità primaria di Roma Capitale, dove passa il ...