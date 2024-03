Vi racconto il mio amico Caprotti

(Di giovedì 28 marzo 2024) Conobbi per la prima volta Bernardonel 2007. I tentativi che pose in atto per incontrarmi parlano da soli e testimoniano quanto la pertinacia di quest'uomo fosse illimitata

anima in fiamme è l’ultimo brano di Marco Ligabue , così il cantante su Calcionews24 tra il tifo per il Toro , il video nello Stadio e non solo L’ anima in fiamme è un’immagine potente, lo è oltre ... (calcionews24)

Nessuna verità sulla morte di Silvana Gandola. Quel maledetto 28 marzo - Mia madre soltanto volando sarebbe riuscita ad arrivare nel ... “Ci sono troppe cose che non tornano dal racconto della badante, a partire dagli orari e dalle immagini satellitari. E poi c’è tutta la ...sardegnalive

Un mondo a parte: trailer e clip del film con Antonio Albanese e Virginia Raffaele (Al cinema dal 28 marzo) - Grazie all’intera comunità quella dell’Alto Sangro, per aver accettato di raccontare se stessa, anche se in questo film c’è dentro, come sempre, la mia visione delle cose della vita. Non so ancora una ...cineblog

Richarlison in lacrime: “Dopo il Mondiale volevo smettere, cercavo solo cose sulla morte ed ero depresso” - Raccontando cosa è successo dopo il ritorno dall’esperienza di Doha con la maglia numero 9 del Brasile sulle spalle: "Avrei voluto soltanto giocare un Mondiale al massimo della mia condizione, invece ...repubblica