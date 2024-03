Verso Napoli-Atalanta | il top rientra a sorpresa | tecnico al settimo cielo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 28 marzo 2024) La trentesima giornata di Serie A è alle porte. Sabato 30 marzosi sfideranno, con il rientro di un top da non perdere. A, allo stadio Diego Armando Maradona, i partenopei di Calzona ospiteranno l’di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi dovranno affrontare una trasferta importante con ilche, dal canto suo, avrà il vantaggio del fattore campo che in uno stadio come il Maradona non è di poco conto. Le due squadre si trovano in una zona calda della classifica, in lotta per poter guadagnare quanti più punti possibili per risalire ai vertici e raggiungere la zona Europa. L’, sesta in classifica a 47 punti, è infatti seguita proprio dal, settima a 45 punti. Lo scontro sarà dunque cruciale per entrambe le sfidanti. Per ...