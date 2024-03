Verso la salernitana Zirkzee domani può tornare in gruppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) E’ tornato inKarlsson, non ancora Joshua. Ma il ritorno dell’olandese è vicino: il numero 9 sta bruciando le tappe dell’infortunio occorsogli il 9 marzo nel finale di gara contro l’Inter. Dovrebbe lavorare a parte anche nella giornata di oggi, sostenendo nuovi test, con l’obiettivo diingiàcontenendo nelle tre settimane i tempi di recupero si prospettavano attorno al mese. Dopo la lesione muscolare al bicipite femorale e lo stop, difficile quindi chepossa essere titolare con la: più proabile che tocchi a uno tra Odgaard e Castro (il danese è favorito), conche potrebbe essere buttato dentro a partita in corso, in caso di bisogno. Ma la buona notizia è che il suo rientro è vicino e che ...