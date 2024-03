Vergiate | fiamme sul balcone | quattro persone intossicate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 – Incendio nella notte asono rimastedal fumo, fortunatamente senza gravi conseguenze per la loro salute. L'allarme è scattato in via Cascina Prada, dove ha preso fuoco del materiale collocato suldi un appartamento del primo piano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, che hanno spento lerapidamente e messo in sicurezza l’area. Lenon si sono propagate nell’abitazione interessando solo il materiale sul. Si è sprigionato comunque molto fumo, per questo motivosono state trasportate in via precauzionale all'ospedale di Gallarate in ...