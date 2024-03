Vela | l’Italia avrà un’ultima occasione per provare a qualificare tutte le imbarcazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il percorso di qualificazione olimpica dellaper i Giochi dista per volgere al termine, con le ultime quote che verranno assegnate a fine aprile indella Last Chance Regatta di Hyeres, un vero e proprio Preolimpico su scala globale., già certa di portare 8regate a cinque cerchi di Marsiglia, si giocherà dunque la possibilità di completare un fantastico en plein cercando di ottenere il pass nelle due classi rimanenti. Al momento il Bel Paese non è ancora qualificato nello Skiff maschile 49er e nel 470 misto, ma in entrambi i casi ci sono tutti i presupporti per raggiungere l’obiettivo tra un mese nelle acque transalpine di Hyeres. Gli avversari di alto livello ormai scarseggiano (le nazioni più competitive hanno ...