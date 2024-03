Veggente abbandona la diretta dopo le frecciatine di Cecchi Paone | “Da denuncia!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 28 marzo 2024) Federica Panicucci e Roberto Poletti nella puntata di ieri di Mattino Quattro hanno ospitato in collegamento ildi Praticò, Marco Ferrari. L’uomo ha dichiarato di aver avuto un’altra apparizione della Madonna (non la Ciccone) e rispondendo alle domande della Panicucci ha raccontato quello che gli avrebbe rivelato la donna. “Mi auguro che nel vostro studio ci sia la pace, visto il mondo che ci circonda. Ieri erano 30 anni dalle prime apparizioni e c’è stato un gruppo di preghiera, degli incontri dal mattino fino alla sera. Cosa ha detto la Madonna? Ieri ci ha invitati nuovamente alla preghiera in questi tempi difficili e di confusione. La Madonna ha usato dei termini molto particolari. Ci ha detto ‘il mondo si allontana sempre più da Dio’. Questa è una delle cose che ha detto. L’estasi del “” Marco Ferrari#Mattino5 ...