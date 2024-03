Valencia-Maiorca sabato 30 marzo 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici Los Bermellones di scena a Mestalla

Rete Ambiente Altro Turismo: “Un milione di crocieristi numero assurdo per il nostro golfo” - Rete Ambiente Altro Turismo, rappresentata da Vittorio Gasparini e formata da Cittadinanzattiva, Posidonia, Coordinamento biodigestore Saliceti, Legambiente, Italia nostra, Palmaria sì Masterplan no, ...cittadellaspezia

LaLiga, l'effetto Inter è finito: l'Atletico Madrid crolla in casa 3-0 col Barcellona - Dopo aver ribaltato l'Inter in Champions League, l'Atletico Madrid crolla in casa in campionato perdendo per 3-0 contro il Barcellona. Blaugrana.tuttomercatoweb

Il Barcellona dà una lezione all'Atletico: 3-0 e secondo posto - I catalani scavalcano il Girona e restano a -8 dalla capolista Real. Gara decisa dalle reti di Joao Felix, Lewandowski e Fermin Lopez. Espulsi Xavi, per ...repubblica