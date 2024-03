Valditara | La maggioranza degli studenti in aula deve essere italiana

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il nuovo tessuto sociale italiano porta a delle riflessioni, anche in tema scolastico: il ministroha proposto la sua soluzione per migliroare il processo di inclusione e integrazione degli stranieri nel Paese

Il ministro dell’Isruzione: chi arriva in Italia deve assimilare i valori della Costituzione o è caos (ilsole24ore)

Continuano le polemiche sulla decisione dell’Istituto di Pioltello, in provincia di Milano, di sospendere le lezioni per la fine del Ramadan. Ieri il ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva ... (open.online)

Scuola, Valditara: "In aula la maggioranza degli alunni deve essere italiana": Leggi Anche Pioltello (Milano), la scuola conferma la chiusura per il Ramadan - Valditara: riconosciuta illegittimità della precedente delibera Leggi Anche Roma, 'in una scuola cancellate la festa ...

Scuola, Valditara: "La maggioranza degli alunni in classe deve essere italiana": ...ciò avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà di ... se nelle scuole si insegni approfonditamente la storia, la ...muoverci" Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara su X. Non ...