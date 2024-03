Usmate con Velate | incendio in un capannone industriale | alta colonna di fumo e 11 intossicati

(Di giovedì 28 marzo 2024)con(Monza), 28 marzo 2024 –: le fiamme sono divampate verso le 16.30 di oggi, all'interno di undi una ditta che tratta materiale ferroso, in viale delle Industrie. E subito una lungadinero è apparsa nel cielo. Sul posto sono subito intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco tra cui due autopompe, tre autobotti, un carro soccorso per un totale di circa 30 vigili del fuoco impegnati. Asono intervenuti anche i mezzi del 118 con tre ambulanze e un'automedica per prestare assistenza ad alcuni operai che hanno accusato sintomi da intossicazione da. Al momento risultano 11 persone sottoposte a triage dal personale sanitario sul posto.

