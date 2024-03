Urago d'Oglio: l'inseguimento in auto e gli spari. Giovane ferito da due colpi di pistola - Il ragazzo ha chiamato i soccorsi da una stazione di servizio: “Aiuto, mi hanno colpito, perdo sangue”. I proiettili sarebbero stati esplosi da un’altra vettura, che ha affiancato il 27enne a Calcio, ...ilgiorno

Inseguimento tra auto con sparatoria per strada: ferito un 27enne - Scene da far west tra il bresciano e la provincia di Bergamo. Un inseguimento tra auto per più di due chilometri da Calcio a Urago d'Oglio e una sparatoria per strada. Un 27enne marocchino è stato ...rainews

Urago d’Oglio, agguato a un ragazzo: ferito a gamba e braccio da colpi d’arma da fuoco - L’aggressione sarebbe avvenuta a Calcio mentre il giovane era alla guida della sua auto: il 27enne non è in pericolo di vita ...giornaledibrescia