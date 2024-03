Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 28 03 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Certo che nello studio diè proprio tutta un’altra vita se sei nelle grazie di Queen Mary & Co., eh. Cioè porelli, pensate a quanti tra quei carciofoni vivranno nel perenne teRore di diventare il prossimo capro espiatorio del disagio made in Elios. Lì seduti fingendo apparente nonchalance, ma covando l’ansia di fare la fine del prode Gian Battista Ronza o del buon Maurizio Laudicino, spremuti come un limone finché serviva e poi gettati così, da un momento all’altro, via nell’umido, e portandosi appresso una bella figuraccia in mondovisione. Non è necessario arrivare a mentire alla redazione, o provare a fare qualche traffichino sottobanco nel tentativo di avere la botte piena e la dama ubriaca. Spesso anche solo il temporeggiare un po’ di più nelle frequentazioni, o millantare di avere un qualsivoglia “blocco“, può rivelarsi fatale. ...