Ungheria | Ilaria Salis di nuovo in catene | gli amici minacciati fuori dal tribunale | “Vi spacchiamo la testa”

(Di giovedì 28 marzo 2024)diin, glidalè tornata nell’aula didi Budapest diin: si è aperta così la nuova udienza nei confronti della 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere incon l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra. All’esterno del, invece, familiari edella ragazza, tra cui anche il fumettista Zerocalcare, sono statida un gruppo di neonazisti.ancora incatenata, in un paese europeo. Una vergogna per l’Europa e per ...

Ilaria Salis , l'insegnante italiana di 39 anni in carcere da più di un anno in Ungheria , scrive un diario : "I mesi sono lunghi e accade che la bolla si trasformi in un buco nero che ti ... (fanpage)

Ilaria Salis , detenuta in Ungheria con l'accusa di aver aggredito dei militanti neonazisti, è arrivata stamani in aula al Tribunale di Budapest per un'udienza, ancora in Manette e catene , come era ... (iltempo)

Ungheria, Ilaria Salis in aula ancora con manette e catene - Ilaria Salis, detenuta da 13 mesi in Ungheria per aggressione a due militanti neonazisti, è arrivata in aula per l'udienza in cui si discute della richiesta dei domiciliari, nuovamente in manette e ...italiaoggi

Budapest, Ilaria Salis ancora in aula con ceppi e catene - Minacce in tribunale per amici e legali della 39enne di origine sarde da un gruppo di estremisti di destra: «Dicevano stai zitto o ti spacco la testa». Oggi la decisione del giudice sui domiciliari ...unionesarda

Ilaria Salis di nuovo in catene, gli amici minacciati fuori dal tribunale - Ilaria Salis è tornata nell’aula di tribunale di Budapest di nuovo in catene: si è aperta così la nuova udienza nei confronti della 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere in Ungheria con ...tpi