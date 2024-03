Ungheria | giudici | no a consegna per coindagato di Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (askanews) – Gabriele Marchesi, il 23 milanese accusato insieme adell’aggressione di due neonazisti avvenuta a Budapest l’11 febbraio 2023, non saràto all’. Lo ha deciso la Quinta Corte d’Appello di Milano (la sezione specializzata in procedure di estradizione) accogliendo la richiesta formulata dal sostituto procuratore generale Cuno Tarfusser e dell’avvocato Mauro Straini, difensore del 23enne. Ihanno inoltre disposto la liberazione immediata del giovane, finora sottoposto agli arresti domiciliari in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità di Budapest. L'articolo proviene da Ildenaro.it.