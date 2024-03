Ungheria | difesa Marchesi | ‘voglio escludere che no consegna influenzi processo Salis’

(Di giovedì 28 marzo 2024) Milano, 28 mar. (Adnkronos) – “Voglioche questa decisione possa, in qualsiasi maniera, influenzare ila carico di Ilaria Salis. Non è la prima volta che, nell’ambito delle relazioni tra Stati europei, viene rigettata la richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo. E’ un dovere continuo, inderogabile, come ha sottolineato il giudice relatore nell’ottima sentenza, quello di verificare il rispetto e i diritti fondamentali della persona. Questa è una garanzia per tutti, una garanzia alla base del sistema democratico”. Lo afferma l’avvocato Mauro Straini che insieme al collega Eugenio Losco (oggi a Budapest al fianco di Ilaria Salis) difende Gabriele, colpito da mandato di arresto europeo perché accusato degli stessi fatti per cui Ilaria Salis è in carcere in, per il quale la ...

AGI - Ilaria Salis chiederà i domiciliari in Ungheria . È quanto si apprende da fonti della difesa dell'insegnante milanese detenuta da oltre un anno a Budapest. Secondo quanto riferito all'AGI, i ... (agi)

Negati gli arresti domiciliari in Ungheria a Ilaria Salis - Ilaria Salis ancora in catene, negati i domiciliari in Ungheria. Il ministro degli Esteri Tajani: “Non politicizziamo la questione”.corrierenazionale

Caso Salis, Gabriele Marchesi non andrà in carcere in Ungheria - Dopo sei udienze la Corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta di consegna all’Ungheria di Gabriele Marchesi. Il ventitreenne è accusato di aver partecipato con Ilaria Salis agli scontri del 1 ...ilsecoloxix

Ungheria, giudici: no a consegna per coindagato di Ilaria Salis - Roma, 28 mar. (askanews) – Gabriele Marchesi, il 23 milanese accusato insieme a Ilaria Salis dell’aggressione di due neonazisti avvenuta a Budapest l’11 febbraio 2023, non sarà consegnato all’Ungheria ...askanews