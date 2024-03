Unfrosted | nel trailer del film Netflix sui Pop-Tarts | la colazione si fa esplosiva

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 28 marzo 2024)ha rilasciato ildi: Storia di uno snack americano, scritto, diiretto e interpretato dal comico statunitense Jerry Seinfeld, nei panni di un dirigente della Kellogg’s, famosa compagnia di cereali che, negli anni ’60, si trova impegnata in una guerra all’ultimo sangue con la rivale Post, per la creazione di un nuovo innovativo prodotto da. Il fil n vanta un cst stellare, formato da Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Hugh Grant, Max Greenfield, Christian Slater, Bill Burr, Daniel Levy, James Marsden, Jack McBrayer, Thomas Lennon, Bobby Moynihan, Adrian Martinez, Sarah Cooper e Fred Armisen. La sinossi ufficiale delrecita: “Michigan, 1963. Kellogg’s e Post, rivali giurati dei cereali, fanno a gara per creare un dolce che cambierà per sempre il volto ...