Under 14 I ragazzi di Annese agli interregionali

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’14 neroverde ha raggiunto il primo importante obiettivo stagionale, quello della qualificazione alla fase interregionale del campionato. I 2010 di Daniele(in foto) hanno pareggiato 1-1 in casa con il Cesena l’ultimo match della regular season, così come il Bologna, squadra in lizza con i neroverdi per la conquista del secondo pass qualificazione, che non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro la Spal. Alla fase interregionale14 accedono quindi il Parma capolista, che ha fatto il vuoto chiudendo la stazione a 50 punti, e il Sassuolo, secondo classificato a 36 punti, gli stessi del Bologna rispetto al quale sono stati fatali gli scontri diretti. Gli14 neroverdi sono tra l’altro impegnati in questi giorni nel torneo ‘Pecci’ in corso di svolgimento presso lo stadio ‘Nanni’ di Bellaria.